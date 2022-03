Il centrosinistra propone Santa Scommegna come candidata sindaco

Nel corso dell’ultima riunione della coalizione di centrosinistra, dopo un’ampia discussione, i componenti del tavolo politico hanno proposto la dottoressa Santa Scommegna come candidata sindaca della città. All’incontro ha partecipato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, insieme alle forze politiche (Partito Democratico, Con, Cantiere Barletta, Buona Politica, Riformisti-Progressisti, Puglia Popolare, Emiliano Sindaco di Puglia, Senso Civico e l’ex consigliere comunale Giuseppe Losappio) che nei giorni scorsi hanno sottoscritto un codice etico in vista delle prossime elezioni amministrative.

Il Pd effettuerà nelle prossime 48 ore tutti i passaggi necessari con gli organismi di partito per discutere la proposta. «Barletta ha bisogno di una figura di spicco come la dott.ssa Scommegna che ristabilisca autorevolezza nella guida amministrativa – dicono i referenti della coalizione di centrosinistra – e riporti credibilità e senso delle istituzioni». Oltre quarant’anni di esperienza al servizio della città, ventuno dei quali in Confesercenti nelle cui fila Santa Scommegna ha avviato la sua formazione, impegnandosi negli anni Novanta nella battaglia al fianco dei commercianti del territorio contro il racket e l’usura.

La dottoressa Scommegna, tra i numerosi incarichi nazionali e regionali, è stata inoltre componente del primo comitato nazionale per l’imprenditoria femminile, promuovendo l’attuazione della legge 215 del 1992 che riconosceva per la prima volta il sostegno alle imprese guidate dalle donne. Già vicesindaco di una giunta di centrosinistra, nel 2002 ha intrapreso la carriera amministrativa, ricevendo l’incarico di dirigente del Comune di Barletta a capo del settore Politiche attive di sviluppo e pianificazione strategica con il sindaco Francesco Salerno.

Successivamente, l’incarico alla direzione dei settori Cultura, Servizi sociali, Appalti e Contratti, Sport e Pubblica istruzione. L’anno scorso è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana per il percorso professionale e umano “sempre in prima linea - riporta la motivazione della Prefettura - nel contrasto dell’usura e dell’estorsione, particolarmente avvertiti a seguito dell’emergenza sanitaria”. «L’esperienza e le capacità della dott.ssa Scommegna consentirebbero alla macchina amministrativa di ripartire subito – ribadisce la coalizione – con l'obiettivo di smuovere la città dall’immobilismo e di cogliere tutte le opportunità, incluse quelle del Pnrr, per sfruttarle nel pieno delle loro potenzialità». E poi l’invito al Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Coalizione Civica, Mdp-Articolo 1 e Costituente democratica a valutare l’ipotesi di unirsi alla coalizione: «Crediamo ci siano tutte le condizioni per poter avviare un unico progetto di rilancio della città. Nell’ottica di un centrosinistra compatto, riformista e progressista».