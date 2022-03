Gli industriali di Barletta incontrano il vice ministro Teresa Bellanova

L’ASSINPRO (Associazione Industriali della Sesta Provincia Pugliese) promuove il convegno dal titolo “ZES E PNRR: opportunità irripetibili per lo sviluppo del nostro Territorio. Gli imprenditori della Città di Barletta e della Provincia B.A.T. incontreranno il Vice Ministro per le Infrastrutture e per la Mobilità Sostenibile, Sen. Teresa Bellanova. Ad aprire il meeting sarà il presidente Ruggiero Cristallo. Seguiranno i saluti istituzionali del Dott. Francesco Alecci, Commissario Straordinario del Comune di Barletta. Nel corso dell’incontro sono previsti gli interventi dell’imprenditore manifatturiero Giuseppe Cortellino (Amministratore Unico di COFRA S.R.L.) e del Sen. Dario Damiani (Segretario della Commissione Bilancio del Senato) intervenuto più volte, in Parlamento, sulle questioni. Modererà il giornalista Francesco Zagaria. L’occasione sarà utile a conoscere meglio e a confrontarci sulle importanti sfide del futuro rivenienti dalla Zona Economico Speciale e dai fondi P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Si tratta di due strumenti di vitale importanza per il futuro imprenditoriale e socio/economico del territorio tutto. Il convegno avrà luogo venerdì 18 marzo 2022, alle ore 17.15, presso il Future Center B.A.T. (via Guglielmo Marconi, 39 - Barletta).