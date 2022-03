Mino Cannito è il candidato sindaco del centrodestra

Il centrodestra di Barletta ha scelto di puntare su Mino Cannito come suo candidato sindaco. La coalizione ha infatti sciolto la riserva e annunciato ufficialmente il proprio sostegno al già primo cittadino, il cui mandato elettorale si è interrotto prematuramente dopo poco pù di tre anni di amministrazione.

Cannito sarà sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. A sancire il patto sono stati i rappresentanti istituzionali di Forza Italia, in particolare il senatore Dario Damiani, e il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Francesco Ventola. A garantire l'unità dei tre partiti, al tavolo, erano seduti Stella Mele e Gigi Antonucci per Fratelli d'Italia, Marcello Lanotte (che fu vice di Cannito per breve tempo) e Giovanni Ceto per Forza Italia e Leonaro Rana e Ruggero Grimaldi per la Lega

Il sodalizio si ritorva sotto lo slogan "Barletta forte, libera e nazionale" e non nasconde di voler sostenere Cannito nel suo riscatto contro chi ha deciso le sorti dell'amministrazione uscente. Il riferimento chiaro è all'esponente del PD Filippo Caracciolo, il quale, ad avviso di Cannito, avrebbe determinato la caduta di ben 3 amministrazioni. "Non c'è democrazia" ha ripetuto Cannito che ha ribadito la sua scelta di rimettersi in gioco per "cambiare il sistema".