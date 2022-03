Mino Cannito dice "No" alla discarica di San Procopio

È dura la critica dell'ex sindaco Mino Cannito al progetto di ampliamento della discarica di rifiuti speciali di San Procopio. È lo stesso ex primo cittadino a dare notizia del deposito da parte della società Daisy del progetto negli uffici della provincia BAT. Un atto, ricorda Cannito, presentato lo scorso 3 febbraio.

«Ricordo che l’Amministrazione Comunale da me guidata, con due delibere di Giunta (l’ultima è la 143 del 18 agosto 2021), ha detto di “no”, senza ambiguità, all'autorizzazione dell’ampliamento. Mi auguro, quindi, che il Presidente della Provincia, Bernardo Lodispoto, responsabile dell'iter autorizzativo, rispetti la nostra volontà, rigettando la richiesta e scongiurando l’ennesimo tentativo di aggressione del territorio» è l'auspicio del candidato sindaco.

Non mancano strali all'indirizzo dei suoi avversari politici, in particolare nei confronti del consigliere regionale Caracciolo. «Spero che l’assenza di rappresentanti di Barletta in Consiglio Provinciale, determinata dalla caduta anticipata dell’Amministrazione, voluta dal nostro “puparo regionale”, non penalizzi ancora una volta la nostra città. Che prevalga, quindi, il buon senso alla strategia politica di chi, incurante dei danni provocati, è impegnato proprio in questi giorni nel proporsi nuovamente alla guida di Barletta per il raggiungimento del potere».

E in conclusione: «Invito il Commissario Straordinario a tenere alta la guardia rispetto a questo tema, prendendo una posizione netta. Il mio auspicio è che si tuteli la volontà dell’ultima Amministrazione Comunale ma soprattutto l’ambiente e la salute dei barlettani».