Ordine Commercialisti Trani, Muciaccia nuovo presidente: auguri dal sen. Damiani (FI)

"Le mie congratulazioni al neoeletto presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Trani, Alberto Muciaccia. Un ruolo che il dottor Muciaccia va a ricoprire in un momento ancora molto delicato e complesso per l'economia del Paese e del nostro territorio, subentrando al dottor Antonello Soldano, alla guida dell'Ordine nel pieno della crisi dovuta all'emergenza sanitaria. Fondamentale in questa fase di ripresa il supporto dei professionisti alle aziende, purtroppo non sempre agevole a causa delle normative che negli ultimi due anni si sono susseguite per adeguare gli interventi statali alla realtà emergenziale in continuo mutamento. Al neoeletto Presidente confermo la massima disponibilità alla collaborazione istituzionale, con i migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico". Così il senatore di Forza Italia Dario Damiani in un messaggio augurale.