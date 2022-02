Scuola Politica 2022 di Italia Viva, anche a Barletta incontri online dalla sede

Da giovedì 24 febbraio alle 20.30, e per tutti i giovedì di marzo e aprile sino alla conclusione del 5 maggio, appuntamento con la Scuola Politica 2022 di Italia Viva “L’impegno in Politica e nelle Amministrazioni”, con focus su Comunicazione, Bilancio comunale, PNRR negli enti locali, Governo del Territorio, Pianificazione e riqualificazione del territorio, Sanità ed enti locali, Politiche per la Famiglia.

Tra i relatori, amministratori e parlamentari, dirigenti negli enti locali e docenti universitari, la viceministra Bellanova (Infrastrutture) e la ministra Bonetti (Famiglia). Si parte con il sottosegretario Ivan Scalfarotto giovedì 24 febbraio alle 20.30 sul tema “Il Consigliere Comunale” insieme al prof. Antonio Vivenzi dell’Università Cattolica Brescia. La partecipazione è aperta a tutti: è possibile seguire la Scuola, tramite collegamento zoom con i relatori, dalla sede di Italia Viva Barletta in via Fieramosca 31 (accesso con mascherina FFP2).

Per info: ItaliaVivaBarletta@gmail.com, fb.com/italiavivabarletta