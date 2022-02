Amministrative Barletta, il PD avvia un percorso di confronto con le forze politiche

La segretaria del Partito Democratico di Barletta, Rosa Cascella, ha ricevuto all’unanimità dal direttivo e dall’assemblea, alla presenza del segretario regionale Marco Lacarra, l’incarico di avviare un confronto con tutte le forze popolari, democratiche e riformiste della città che vogliono far parte del percorso di rilancio di Barletta. Cominciando da quei partiti che già hanno espresso la volontà di condividere il progetto della formazione di un nuovo governo cittadino stabile e competente.

«È necessario ripartire da un programma chiaro - afferma Rosa Cascella - con obiettivi ben definiti, ma soprattutto basato su regole condivise in grado di rappresentare il punto di partenza dopo gli ultimi anni di amministrazione Cannito durante i quali la nostra città è sprofondata». Il Pd di Barletta si metterà dunque al lavoro per costruire un’alleanza insieme alle forze politiche e agli esponenti della società civile in vista delle prossime elezioni amministrative. «Solo così, unendo le energie migliori - conclude la segretaria cittadina del Pd - sarà possibile offrire alla città un progetto fondato su scelte responsabili».