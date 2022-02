Fronte stazione via Vittorio Veneto, Giunta regionale approva acquisto di aree da RFI

La Giunta regionale ha approvato il trasferimento per acquisto di aree da RFI a Regione Puglia per la realizzazione del secondo fronte della Stazione di Barletta, lato via Vittorio Veneto con prolungamento del sottopasso pedonale, modifica dei binari della ferrovia regionale Bari-Barletta, nell’ambito del grande progetto “Adeguamento ferroviario dell’Area Metropolitana Nord Barese”.