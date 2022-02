Amministrative Barletta, M5S: "Confronto politico con centrosinistra di opposizione"

"Un incontro tra le forze politiche di opposizione della precedente consiliatura". È la richiesta che giunge dagli ex consiglieri comunali pentastellati Maria Angela Carone, Beppe Basile e Antonio Coriolano, di concerto con il Senatore Ruggiero Quarto, a margine di una assemblea degli attivisti M5S svoltasi pochi giorni fa. "È emersa in modo chiaro - riferiscono gli ex consiglieri - la volontà di un confronto con le forze politiche di centrosinistra con cui, sin dal primo momento, si è condiviso il percorso di opposizione alla precedente amministrazione. È da qui che riteniamo debba ripartire il dialogo per valutare se ci siano le condizioni per un cammino condiviso verso le prossime elezioni amministrative, improntato alla costruzione di una visione comune".