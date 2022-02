Barriere architettoniche stazione di Barletta, interrogazione parlamentare di Sinistra Italiana

Sinistra Italiana Barletta rende noto che il suo Segretario Nazionale, Onorevole Nicola Fratoianni, a seguito della nota di denuncia sulla accessibilità della stazione ferroviaria di Barletta per la presenza di barriere architettoniche a firma del nostro segretario cittadino Giuseppe Defazio, ha presentato una interrogazione parlamentare all'indirizzo del ministero delle Infrastruttura e dei Trasporti per conoscere le motivazioni di questa ed altre situazioni analoghe sul territorio nazionale.

"È nostro indirizzo politico tutelare l'accesso di tutte e tutti alla mobilità pubblica investendo per garantire tale diritto su tutto il territorio nazionale. Stiamo censendo tutte le situazioni nelle quali questo diritto non è garantito per la presenza di scale e l'assenza di ascensori o montascale. Queste situazioni minano il diritto di diversamente abili, persone con ridotta capacità di deambulare o anche solamente cittadine/i con il passeggino di accedere alle stazioni ed ai treni" dichiara l'On. Fratoianni. E aggiungere "Il compito di chi siede in parlamento é quello di portare le istanze che vengono dal territorio. Noi come partito lo stiamo facendo, non si può dire lo stesso di chi è diretta espressione del territorio di Barletta in parlamento e nel governo ma non ha mai sollevato questo problema. Ci auguriamo di ottenere

presto una risposta dal Ministro competente che si prenda l'impegno di risolvere il problema una volta per tutte"