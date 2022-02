Lega Barletta, Leonardo Rana nuovo Segretario

“Nell’ ottica di rafforzamento del partito nel territorio, anche a Barletta, si è deciso di individuare nell’avvocato Leonardo Rana la persona che possa trainare il partito verso traguardi sempre maggiori. – dichiara Ruggiero Grimaldi (Segr. Provinciale Lega BAT) – Leonardo, noto professionista in città, saprà coniugare le idee della Lega e di Matteo Salvini con le esigenze di tutti i barlettani.”

“La Lega già fortemente presente in tutta la provincia BAT e anche a Barletta, svolgerà un ruolo fondamentale nel panorama politico cittadino in vista delle prossime elezioni amministrative. – continua Grimaldi - Un gruppo folto e consolidato da anni, che ha visto nel tempo il raggiungimento di importanti risultati, non ultimo quello delle passate regionali.”

“L’ Avv. Rana, - conclude - insieme a tutti i tesserati, militanti e dirigenti che negli anni hanno contribuito a far sviluppare il nostro partito, continuerà il lavoro costante, con il supporto della Segreteria Provinciale e Regionale, per riportare le istanze dei cittadini barlettani nelle istituzioni preposte ad accoglierle.“