Decreto Sostegni Ter, relatore in Aula il senatore Damiani (FI)

Il senatore di Forza Italia Dario Damiani sarà relatore del decreto Sostegni Ter, designato dalla presidenza della commissione Bilancio. Ancora un incarico importante per il parlamentare barlettano, che commenta: "Inizia in Senato l'iter di conversione del decreto Sostegni Ter, con le audizioni delle parti sociali e dei vari soggetti coinvolti. Si tratta di un provvedimento con cui il governo continua a garantire un supporto alle attività che, nonostante le riaperture, fanno fatica a ripartire. Il nostro obiettivo è migliorarlo in Parlamento accogliendo le proposte che verranno presentate. Sono onorato del ruolo di relatore che mi è stato affidato dalla presidenza della commissione Bilancio e ringrazio il mio gruppo parlamentare per la rinnovata fiducia".