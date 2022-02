Giorno del Ricordo, in Senato Mattarella. Sen. Damiani: "Emozionante, per me di origine istriana"

"Una commemorazione emozionante, una bella pagina sul valore della memoria, per non ripetere mai più le tragedie del passato. Oggi si celebra il Giorno del Ricordo, istituito per non dimenticare le vittime delle foibe e dell'esodo istriano, giuliano e dalmata, commemorato nell'Aula del Senato dalle più alte cariche dello Stato". Alla cerimonia, riservata a poche autorità e ai rappresentanti delle Associazioni che tramandano la memoria dei tragici avvenimenti accaduti nelle terre di confine, ha partecipato anche il senatore Dario Damiani, nella doppia veste di parlamentare e nipote di esule istriano.

"Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente del Senato, il Presidente del Consiglio e il vicepresidente della Camera hanno dato testimonianza dell'impegno delle istituzioni a mantenere vivo il ricordo del dramma vissuto da migliaia di italiani sul confine orientale. Con grande emozione ho partecipato alla cerimonia, che mi tocca particolarmente da vicino poiché la mia famiglia paterna ha origini istriane. Mio nonno, Martino Damiani, nato a Pola, concluso il secondo conflitto mondiale durante il quale prestava servizio nell'Esercito italiano in Puglia, non poté far ritorno nella sua terra d'origine, ceduta alla Jugoslavia, a causa delle persecuzioni in atto contro gli italiani. Dei suoi stessi familiari non ebbe più alcuna notizia per il resto della vita e si presume siano tra le vittime della tragedia delle foibe. Né mio padre né noi nipoti abbiamo mai conosciuto i nostri parenti paterni, dei quali possiamo solo immaginare con sgomento la tremenda sorte. Una tragedia sulla quale finalmente si inizia a fare luce, per ridare se non la vita a chi la perse per la sola colpa di essere italiano, almeno la dignità di una memoria collettiva condivisa", commenta il senatore Damiani.