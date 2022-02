"Un'altra Puglia è possibile": nasce nella nostra regione il Movimento ispirato a Mimmo Lucano

Nasce nella nostra regione "Un'altra Puglia è possibile", un Movimento politico che si rifà all'esperienza di Mimmo Lucano e al modello Riace, un modello di solidarietà sociale verso gli ultimi, un modello che si batte contro lo sfruttamento lavorativo, contro maschilismo, omofobia, razzismo, per un nuovo modello sociale ed economico, alternativo a quello esistente.

Il Movimento si pone in stretta collaborazione con il movimento "Un'altra Calabria è possibile" che si è presentato anche ultime elezioni regionali calabresi e con tutti i movimenti, associazioni e organizzazioni politiche e sindacali regionali e nazionali che si ispirino agli stessi principi.

Nelle prossime settimane il Movimento si strutturerà in ogni provincia per costruire una sinistra dal basso, una sinistra popolare e vertenziale, una sinistra che si rifà a Mimmo Lucano, che ha a cuore la tutela del lavoro in sicurezza contro le condizioni di precarietà esistenti, la difesa della sanità pubblica ed il suo rafforzamento specie in questa fase pandemica, lo sviluppo della cultura, la difesa dell'ambiente, la lotta contro razzismo, maschilismo, omofobia, sfruttamento dell'uomo e dell'ambiente. Siamo in campo quindi per costruire un'alternativa politica anche in Regione Puglia.

Fonte: comunicato stampa