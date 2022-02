Barletta Capitale italiana del Libro 2022, sen. Damiani: "Plauso per la candidatura in finale"

"E' davvero una grande e bella soddisfazione per la nostra Città essere in finale nazionale per l'assegnazione del riconoscimento di Capitale italiana del Libro 2022. Sono otto le finaliste e Barletta è l'unica in Puglia". Il senatore di Forza Italia Dario Damiani si complimenta per la candidatura.

"Il dossier presentato dalla nostra Amministrazione comunale, nel quale vengono illustrate le attività bibliotecarie svolte e le proposte finalizzate alla inclusione sociale e alla promozione della lettura, ha convinto la Giuria che, a breve, dovrà decidere a chi assegnare il titolo, al quale dal 2020 possono concorrere soltanto quei comuni che hanno già ottenuto la qualifica di "Città che legge". Un plauso, quindi, agli amministratori che con grande attenzione hanno curato negli ultimi anni tutta una serie di iniziative culturali che hanno consentito il salto di qualità che oggi ci inorgoglisce. Soprattutto in un momento difficile come quello che la nostra comunità sta attraversando, a seguito di episodi drammatici di cronaca che hanno coinvolto giovani e giovanissimi, valorizzare la cultura, la lettura, la formazione, diventa un impegno sociale di fondamentale importanza per offrire alternative sane ai nostri ragazzi. Mi auguro che la partecipazione sia coronata dal successo, ma comunque vada siamo consapevoli che la strada tracciata è quella giusta, quella sulla quale bisogna proseguire e che sicuramente sarà foriera di risultati positivi", conclude il parlamentare.