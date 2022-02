Covid, nuove regole per la scuola. Tupputi: "Una iniezione di fiducia"

“La ripresa sempre più massiccia delle lezioni in presenza è una iniezione incredibile di fiducia: per i nostri ragazzi sono stati mesi difficili, costretti dalla pandemia alla Dad, con tutto quello che la didattica a distanza ha trascinato con sé. Poter essere sempre più presenti in aula, rivedere i compagni di classe ed avere un rapporto più costante con i propri docenti, è un segno di speranza”. E’ quanto afferma in una nota il consigliere regionale Giuseppe Tupputi, capogruppo di “Con-E”, commentando l’avvio delle nuove regole per la scuola.

“Il calo sensibile dei contagi – prosegue Tupputi – ci incoraggia ad andare avanti e proseguire sulla strada della ripresa, soprattutto per i nostri ragazzi che hanno subìto enormi contraccolpi psicologici a causa della pandemia. La scuola in presenza va tutelata mantenendo, però, sempre l’occhio alla sicurezza. Capisco benissimo – prosegue il capogruppo di Con-E – anche tutte le perplessità e le preoccupazioni di presidi e docenti per il passaggio dalla Dad alla Didattica digitale integrata. Come Regione siamo pronti ad accogliere richieste e suggerimenti per chiedere al governo centrale eventuali aggiustamenti di rotta. E’ necessario stringere i denti per un altro po’ – conclude Giuseppe Tupputi – ed i nostri studenti, questo è l’auspicio di tutti, presto potranno tornare pienamente alla normalità”.