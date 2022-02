Amministrative: la nota di Forza Barletta, Scelta Popolare, Lealtà e Progresso

Valutiamo l’appello del Segretario cittadino del Partito Democratico. Condividiamo i toni e gli auspici, ritenendo, ancor più in questo momento storico, che, per vincere la sfida dei tanti finanziamenti di opere pubbliche di cui Barletta è già beneficiaria e di quella legata alle opportunità del PNRR, occorrano spirito di unità e condivisa assunzione di responsabilità.

Attivando questo virtuoso processo si riuscirà a garantire alla città una reale crescita produttiva, sociale e culturale, da realizzarsi con il supporto imprescindibile delle figure istituzionali di Barletta che non possono essere considerate entità slegate, o a sé stanti, rispetto all’azione amministrativa del Comune di Barletta.

Riteniamo imprescindibile che il ceto politico recuperi l’idea del reciproco rispetto con ogni soggetto protagonista della vita sociale della nostra città. Le parrocchie, le associazioni, sindacati e le rappresentanze delle categorie devono tornare ad essere parte attiva dei processi amministrativi della città.

Concludiamo auspicando che, al di là di quella che sarà la composizione delle coalizioni che si confronteranno durante le prossime elezioni comunali, vengano messi da parte toni denigratori ed ipocriti sermoni per affermare pretese superiorità morali o etiche.

Per questo, come sempre in questi anni, noi lavoreremo affinché, con spirito costruttivo e partecipativo, si collabori a realizzare il Bene comune e gli interessi diffusi della comunità barlettana.

Giuseppe Losappio ex capogruppo consiliare Forza Barletta

Scelta Popolare

Lealtà e Progresso