Amministrative, Cantiere Barletta accoglie l'invito del PD

Cantiere Barletta accoglie l’invito del Partito Democratico e offre la propria disponibilità ad avviare insieme un percorso di rilancio della città. È arrivato il momento di mettere da parte le vecchie logiche del passato e di andare oltre gli individualismi. Lo impone la situazione generale nazionale, le cui ripercussioni inevitabilmente si verificano in ambito locale. Ci sono problemi da affrontare e risposte da fornire ai cittadini. Cantiere Barletta non si sottrae da questo dovere. L’obiettivo delle prossime amministrative rappresenta per la nostra città un’occasione di riscatto e non può essere sprecata. Ecco perché è importante una visione politica basata sul senso di responsabilità e che unisca le competenze di ciascuno all’interno di un progetto politico di qualità che dovrà necessariamente essere condiviso con i cittadini. Una programmazione chiara che non può prescindere dal confronto. Solo così potrà davvero suggellare quell’impegno concreto che Cantiere Barletta vuole portare avanti con determinazione.

Cantiere Barletta