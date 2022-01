Amministrative a Barletta, il PD apre al contributo di tutte "le energie migliori"

Il Partito Democratico di Barletta è pronto a costruire un percorso di rilancio della città. Questo può essere realizzato solo attraverso un patto politico fondato su scelte responsabili e lungimiranti. È dunque necessario condividere un’intesa che metta da parte i personalismi e i particolarismi, tenendo sempre presente il bene della città come obiettivo prioritario. Un accordo con chi voglia condividere questo percorso, al di là degli steccati ideologici, e siglare insieme un patto di governo della città che vada nella direzione di scelte responsabili, in considerazione del momento particolarmente delicato. Un invito rivolto a tutte le forze politiche, alla società civile e a chiunque voglia diventare protagonista della formazione di un nuovo governo cittadino stabile e competente. È arrivato il momento di agire, dimostrando concretamente il contributo che ciascun gruppo o singolo può offrire. Solo un’intesa chiara di questo tipo consentirà a Barletta di risollevarsi, ponendo le condizioni per favorire la partecipazione delle energie migliori.

Segreteria Partito Democratico Barletta