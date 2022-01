Papabili assessori, Caracciolo: "Smentisco notizie su divisioni interne al gruppo PD"

“Emiliano scioglierà le riserve al ritorno da Roma. Strumentali sono le notizie su presunti papabili assessori e divisioni all’interno del gruppo”, dichiara il consigliere Filippo Caracciolo, capogruppo Pd.

"Nel rispetto dell’autonomia di scelta da parte del Presidente Emiliano, respingo, a nome di tutto il gruppo che rappresento, le notizie diffuse in data odierna da emittenti televisive e stampa circa eventuali e “papabili” candidati a nomine assessorili e consequenziali divisioni all’interno del Pd. Le interlocuzioni con il Presidente passano esclusivamente dal capogruppo e dal segretario regionale del partito. In questo momento ribadisco l’assoluta coesione, come dimostrata negli importanti provvedimenti approvati in Consiglio regionale. Qualora il Presidente Emiliano ritenesse opportuno coinvolgere direttamente il gruppo Pd in una eventuale riformulazione della Giunta il gruppo, unitamente al partito, metterà a disposizione del Presidente tutte le competenze migliori di cui dispone.L’armonia di un gruppo coeso che rappresenta la maggioranza all’interno del Consiglio regionale non verrà messa in discussione da queste false notizie che non scalfiranno la fiducia nel proficuo lavoro condotto affianco del Presidente Emiliano".