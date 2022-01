ITA Airways dedica aereo a Pietro Mennea, sen. Damiani (FI): "Orgoglio per Barletta"

"Pietro Mennea continua a volare, dalle piste ai cieli di tutto il mondo. È un grande orgoglio per me, suo concittadino di Barletta, leggere che ITA Airways ha

dedicato al nostro indimenticabile campione olimpico il secondo dei suoi aerei, dopo l'omaggio a un altro mito dello sport n azionale, Paolo Rossi. Pietro Mennea è un atleta che l'Italia e il mondo portano ancora negli occhi e nel cuore, come ho avuto modo di constatare attraverso il grande successo del francobollo a lui dedicato per i 40 anni dalla sua vittoria olimpica a Mosca. Un omaggio che ho sollecitato personalmente nel 2020 e che è stato molto apprezzato anche a livello internazionale. Pietro volava sulle piste, con il suo talento e la sua instancabile determinazione: continuerà a farlo portando in giro per il mondo il suo nome, quello del nostro Paese e della sua città, Barletta". Così, in una nota, il senatore barlettano di Forza Italia Dario Damiani.