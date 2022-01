Ordigno a Farmalabor, sen. Quarto (M5S): "Fontana sempre contro illegalità e criminali"

"Mi unisco ai molteplici messaggi di solidarietà espressi nei confronti di Sergio Fontana, Presidente di Confindustria Puglia, la cui azienda ha subìto recentemente danneggiamenti a seguito dell’esplosione di un ordigno. Si tratta molto probabilmente di un’azione intimidatoria verso chi si è espresso più volte contro le forme di illegalità e le azioni criminali nella nostra provincia, invitando gli imprenditori a denunciare fenomeni usurari ed estorsivi.

Mi auguro si riesca a risalire ai responsabili del vile gesto confidando nell’attenzione che le Istituzioni stanno riponendo nel nostro territorio in termini di sicurezza e contrasto alla criminalità. Come rappresentanti politici in Parlamento l'accaduto deve particolarmente preoccuparci perché evidentemente la legislazione nei confronti della delinquenza organizzata è deficitaria. Da qui il mio impegno sarà ancora più forte e determinato per sconfiggere l'eversione e far prevalere la legalità". Così il senatore del Movimento 5 Stelle Ruggiero Quarto in una nota.