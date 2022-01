Ordigno a Farmalabor, solidarietà del sen. Damiani al presidente Confindustria Puglia Fontana

"Esprimo solidarietà e vicinanza al presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana, la cui sede aziendale a Canosa è stata danneggiata da un ordigno fatto esplodere davanti a una vetrata. Un gesto vile sul quale indagano le forze dell'ordine per chiarirne movente e responsabilità. Sergio Fontana, che conosco e stimo da anni, è un imprenditore da sempre in prima linea contro la criminalità organizzata, un uomo che non ha mai avuto timore di schierarsi nettamente dalla parte della legalità. Mi auguro che su questo episodio si faccia luce quanto prima perché, se dovesse essere accertata la finalità intimidatoria dell'atto, si tratterebbe di un chiaro segnale di recrudescenza del crimine nel nostro territorio". Così il senatore di Forza Italia Dario Damiani, appresa la notizia di quanto accaduto a Canosa di Puglia.