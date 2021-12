Ufficio scolastico provinciale, Forza Italia BAT: "Individuare subito una sede a Barletta"

Finalmente anche il distretto scolastico della Provincia di Barletta Andria Trani avrà il suo Ufficio di riferimento, grazie all’impegno concreto del nostro Senatore Dario Damiani. Siamo in attesa solo del decreto attuativo da parte del MIUR, dopodiché l'Ufficio scolastico provinciale della BAT sarà realtà.

Un risultato storico per il nostro territorio, reso possibile dalla proficua sinergia istituzionale fra enti locali e nazionali: l'emendamento del sen. Damiani è stato infatti proposto sulla base dell'accordo raggiunto nel mese di ottobre in Prefettura dalla Conferenza provinciale permanente che ha delineato la dislocazione sul territorio dei vari uffici ancora mancanti. Sulla base di tale intesa, gli Uffici provinciali dell'Ufficio scolastico e dell'Archivio di Stato avranno sede a Barletta, ad Andria l'Ispettorato del Lavoro e a Trani le sedi della Motorizzazione Civile e della Ragioneria Territoriale dello Stato.

Confidiamo che il Commissario Prefettizio della Città di Barletta si attivi senza indugio e proceda ad individuare sedi idonee e prontamente fruibili per i suddetti Uffici, al fine di evitare ritardi decisionali che possano compromettere il buon esito del procedimento, come già accaduto in analoghe circostanze del recente passato, affinchè i risultati concreti che il Senatore di Forza Italia Dario Damiani sta producendo per l’intero territorio non vengano vanificati da ingiustificabili inerzie.

Forza Italia BAT