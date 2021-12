Dalla Regione 233 mila euro per morosi incolpevoli, PD Barletta: "Assegnare contributi"

Oltre 233mila euro a favore degli inquilini morosi incolpevoli. È una cifra rilevante quella assegnata dalla Regione Puglia alle famiglie di Barletta destinatarie di un provvedimento esecutivo di sfratto, in difficoltà a causa della perdita di lavoro, di una malattia invalidante o di altre situazioni gravi. Una misura ancora più importante anche in considerazione delle criticità provocate dall’emergenza sanitaria. Quello di poter garantire un’abitazione a chi, non per propria responsabilità, non riesce a provvedere al pagamento del canone locativo è un diritto che, in tal modo, nella nostra città viene tutelato. Ecco perché adesso è fondamentale attivarsi subito per poter mettere a disposizione dei cittadini questi fondi. Il Comune, infatti, secondo quanto previsto dalla delibera regionale, può stabilire i criteri di utilizzo e di distribuzione delle somme, sulla base delle indicazioni contenute dal provvedimento. Per questo, il Partito Democratico di Barletta auspica che possano essere portati a compimento al più presto tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici in grado di consentire alle famiglie che ne hanno diritto di poter usufruire del sostegno economico. Mettendo in campo ogni azione utile a garantire la tenuta sociale della città.

Pd - Barletta