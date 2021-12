Provinciali BAT, Lodispoto contro l'On. Boccia

«L’On. Boccia attribuisce il successo del Centrosinistra alle consultazioni provinciali appena concluse, alla compattezza dello stesso. Leggo testualmente (cfr. l’edicola del sud del 21/12/2021) “Se ci dividiamo vincono le destre, vorrei fosse chiaro”. Questa sua affermazione è da me pienamente e totalmente condivisa.

Detto questo, tuttavia e senza alcun tono polemico, non mi è chiaro come l’On. Boccia possa affermare ciò, quando nella fase pre elettorale lui stesso quale “Responsabile Nazionale degli Enti Locali” sia stato promotore e artefice di una azione finalizzata affinchè la Segreteria Provinciale del Pd disconoscesse e ponesse nel nulla un accordo, già dalla stessa sottoscritto, con i responsabili delle segreterie provinciali delle componenti civiche di csx presenti in regione e con il sottoscritto Presidente della Provincia, per la presentazione di una lista unica di Centrosinistra.

Credo, e non ho alcun dubbio a riguardo, che l’On Boccia avrà tempo e modo di chiarire a me ed ai neo consiglieri di area Centrosinistra appena eletti in Provincia il suo pensiero a riguardo.

Per concludere, non posso comunque non evidenziare un risultato indiscutibilmente positivo e cioè che il Centrosinistra è maggioranza in Provincia grazie alla elezione di ben 6 consiglieri di area civica di Centrosinistra di cui 3 appartenenti alla lista che porta il mio nome».