Sinistra Italiana, circolo di Barletta a congresso

La celebrazione del congresso cittadino di Sinistra Italiana si terrà a Barletta domenica 19 dicembre dalle ore 10:00 presso la Sala Athenaeum sita in via via Madonna degli Angeli n° 29. Il congresso seguirà il seguente programma:



Programma dei lavori:

10:00 Accreditamento

10:10 Votazione e insediamento presidenza congresso

10:20 Intervento Segretario SI Puglia

10:30 Saluti Istituzionali e Ospiti

11:00 Interventi Iscritti SI

12:00 Presentazione Proposta Segreteria SI Barletta e Dispositivo Finale

12:15 Votazione Segreteria e Dispositivo Finale

12:30 Intervento Conclusivo segretario eletto dal Congresso di SI Barletta