Sede provinciale ARPA BAT, Caracciolo: "Risultato storico per il territorio"

"L'inaugurazione della nuova sede ARPA per il dipartimento provinciale della BAT a Barletta in via D'Aragona rappresenta un passaggio storico per tutto il territorio, sono orgoglioso di aver lavorato in maniera costante per il raggiungimento di questo risultato". Ad intervenire sul tema è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.

"La nascita di questo fondamentale presidio di legalità ambientale al servizio della provincia BAT- spiega Caracciolo - arriva in seguito ad un iter nato nel corso della mia esperienza da assessore all'ambiente della Regione Puglia. Il 25 settembre 2017 in occasione della presentazione dei dati della prima fase del monitoraggio ambientale della città di Barletta tale iter fu ufficialmente richiesto per poi essere avviato nel gennaio 2018 in seguito ad un comitato di direzione Arpa da me convocato in qualità di assessore”.

"La provincia di Barletta-Andria-Trani - prosegue il consigliere regionale - era rimasta l'unica sprovvista di una sede ARPA, per questo motivo l’apertura del nuovo presidio assume un valore fondamentale per il territorio. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ha investito 80mila euro per portare a compimento i lavori di ristrutturazione dei locali di via D'Aragona nei quali saranno impegnate una decina di unità lavorative".

"Con il dipartimento provinciale ARPA - conclude Caracciolo - è ufficialmente costituito il nuovo Polo Ambientale della BAT, un presidio utile a garantire il rispetto delle regole ambientali e non solo”