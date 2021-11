Balneari e sentenza CdS, incontro a Montecitorio con i parlamentari di Forza Italia

I parlamentari di Forza Italia hanno incontrato nel pomeriggio di ieri, 23 novembre, presso la Sala Colletti di Montecitorio, i rappresentanti delle Associazioni di categoria del settore balneare. Erano presenti i senatori Gasparri, Floris, Mallegni, Craxi e Damiani.

Un incontro resosi necessario per fare il punto sulla situazione delle concessioni, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato che ha escluso ogni possibilità di ulteriori proroghe dopo il 2023. "La sentenza del Consiglio di Stato ha gettato nel totale sconforto una categoria che rappresenta un fiore all'occhiello del turismo italiano, ma che già da anni pativa pesanti incertezze sul futuro - commentano i parlamentari azzurri - . Si tratta, nella stragrande maggioranza, di piccole imprese, quasi sempre a conduzione familiare che, con grandi sacrifici, lavoro e investimenti, hanno saputo creare un brand del turismo balneare noto e apprezzato nel mondo. Tutto ciò potrebbe andare in fumo se non si troveranno soluzioni utili a tutelare il settore. Forza Italia è sempre stata al fianco degli operatori balneari in questi anni e lo sarà più che mai in questo momento fortemente critico. Ci confronteremo nella maggioranza e con il governo per garantire maggiori tutele ai concessionari, evitando che si realizzi l'invasione dei grandi capitali a scapito delle piccole imprese italiane".