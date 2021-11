Legge di Bilancio, Forza Italia: abolire Irap per persone fisiche e società di persone

"Tagliare le tasse in questa fase cruciale per la ripresa è fondamentale per dare ulteriore spinta alla crescita. Per questo motivo la proposta del nostro viceministro Pichetto di abolire l'Irap per le persone fisiche e le società di persone è un'ottima soluzione, che potrà dare ossigeno a circa due milioni e mezzo di imprese. Lo ribadiamo: la nostra priorità per questa legge di bilancio è individuare ogni provvedimento utile a restituire a famiglie e imprese la liquidità che rilanci consumi e investimenti. Ci auguriamo di trovare ampia condivisione". Lo afferma il senatore di Forza Italia Dario Damiani, capogruppo in Commissione Bilancio.