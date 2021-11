"Ripartiamo dalla gente": il già Sindaco Cannito incontra i cittadini nei giardini De Nittis

Il già Sindaco di Barletta Cosimo Damiano Cannito, dimissionario a fine settembre scorso, incontrerà i cittadini barlettani oggi, venerdì 19 novembre, alle ore 19, nei giardini De Nittis (nei pressi del Bar Nicolino e della scuola "Massimo d'Azeglio", lato via Imbriani) per l'indisponibilità di piazza Caduti, inizialmente scelta come luogo di incontro.

Ne dà notizia sulla sua pagina social, aggiungendo "ripartiamo dalla gente, ripartiamo dalla strada. #tuttalaverità".