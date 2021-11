Molo di levante a Barletta, intervento di pulizia dell'Autorità portuale

Una pulizia straordinaria del molo di levante a Barletta è stata effettuata nella mattinata di oggi, 17 novembre, su incarico dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale. Ne dà notizia il senatore di Forza Italia Dario Damiani, che ha sollecitato l'intervento a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini.

"Ringrazio l'Autorità portuale per la tempestività con cui ha dato seguito alla mia richiesta, effettuando la pulizia della zona dai rifiuti purtroppo abbandonati da incivili che non hanno a cuore il decoro dei nostri luoghi pubblici. Sono stati rimossi rifiuti di ogni tipo, dalle bottiglie alla ferraglia ingombrante. Tanti i cittadini che, giustamente, mi segnalavano la necessità di un intervento sul molo di levante, luogo frequentato tutto l'anno. Puntiamo a valorizzare le nostre risorse ambientali ma ci troviamo sempre a fare i conti con l'inciviltà che degrada ogni spazio comune. Colgo l'occasione per anticipare che il molo di levante, inoltre, a breve sarà oggetto di ulteriore manutenzione, consistente nel ripristino del camminamento pedonale fino al trabucco. Ne ho parlato con il Commissario prefettizio dott. Alecci, che ha confermato l'avvio dell'intervento in tempi rapidi", ha concluso il parlamentare barlettano.