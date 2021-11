Opere pubbliche, PNRR e sicurezza: Italia Viva Barletta incontra il Commissario Alecci

Nella giornata del 15 novembre, in rappresentanza di ItaliaViva Barletta abbiamo incontrato il Commissario Straordinario dott. Francesco Alecci, per sottoporre alla sua attenzione alcuni temi che riteniamo cruciali per la nostra Città e che auspichiamo possano trovare impulso durante il suo mandato.

Nel corso dell’incontro, nel contesto dell’alto profilo istituzionale del dott. Alecci, che da parte sua ha mostrato grande interesse al confronto e disponibilità all’ascolto, l’attenzione si è incentrata sulla ricognizione delle opere pubbliche in cantiere, con particolare riferimento al “sottovia di via Andria” e all’area della “ex distilleria”, sull’utilizzo delle risorse del PNRR, con un’attenzione prioritaria ai prossimi bandi di “rigenerazione urbana” e per “asili nido e scuole per l'infanzia”, e infine sulla Sicurezza, in merito alla quale abbiamo chiesto al Commissario Straordinario di valutare la possibilità – con gli organi di governo- di istituire presidi interforze con il coinvolgimento dell’Esercito nella nostra Città (sulla scia del progetto Strade Sicure operativo con successo da anni a Bari).

Esprimiamo quindi il nostro apprezzamento per la considerazione che il Commissario dott. Alecci ha voluto prestare alle nostre proposte e assicuriamo a tutti i cittadini la nostra azione di ascolto delle loro voci e delle loro istanze, con l’impegno a rappresentarle agli organi preposti.

Ruggiero Crudele, ItaliaViva Barletta