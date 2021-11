Ddl Salvamare, sen. Quarto (M5S): "Arginare l’inquinamento del mare e bonificarlo"

“Avevamo bisogno di una legge che potesse intervenire decisamente per arginare l’inquinamento del mare e bonificarlo. È così nato il disegno di legge Salvamare, fortemente voluto dall’ex ministro all’ambiente Sergio Costa, al quale va tutto il nostro riconoscimento *così come alla sottosegretaria al MiTe Ilaria Fontana che ha sostenuto questa importantissima norma. Con questa legge ci poniamo l’obiettivo di risanare l’ecosistema marino, promuovendo l’economia circolare e sensibilizzando la collettività, per prevenire gli abbandoni di rifiuti nelle nostre acque”. A dichiararlo in aula durante la dichiarazione di voto, il senatore M5S e membro della commissione Ambiente di Palazzo Madama, Ruggiero Quarto.

Con questa legge, “si introducono le definizioni di ‘rifiuti accidentalmente pescati’ e ‘rifiuti volontariamente raccolti’ - specifica Quarto -. Dove per ‘volontariamente raccolti’ si intende non solo quelli raccolti durante apposite campagne di pulizia, ma, in virtù di un mio emendamento, anche quelli mediante sistemi di cattura fissi, opportunamente posizionati, in modo che non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici”.

Inoltre, “grazie ad un altro emendamento, il MiTE dovrà avviare un programma sperimentale triennale finanziato con 6 milioni di euro, per il recupero di rifiuti galleggianti nei fiumi, compatibile con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi. Si stabilisce che i ‘rifiuti accidentalmente pescati’ sono equiparati a quelli delle navi e sono conferiti separatamente, previa pesatura e in modo gratuito, all’impianto portuale di raccolta. Per tale attività non è necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali”.

“Si demanda, poi, ad un decreto del Mipaaf, di concerto col Mite, l’individuazione anche di misure premiali per incentivare la raccolta di rifiuti a mare - aggiunge Quarto -. Potranno, poi, essere avviate campagne di pulizia, su iniziativa dei Comuni, enti gestori delle aree protette, associazioni ambientaliste e di categoria e altri soggetti individuati dall’autorità competente”.

“Il Movimento 5 Stelle si schiera con i reali bisogni della gente, per la tutela dell’ambiente, per la vita e per quel necessario e indifferibile ‘Patto Intergenerazionale’ che presuppone uno sviluppo ecosostenibile”, conclude il senatore M5S.