Episodi di violenza in città, ex consiglieri Coalizione Civica incontrano Commissario Alecci

Nella serata dell'8 novembre, in qualità di ex consiglieri del gruppo di Coalizione Civica, abbiamo incontrato il commissario prefettizio dott. Francesco Alecci per sottoporgli una serie di punti cari alla città che ci auguriamo possano al più presto trovare una risoluzione.

La riunione, caratterizzata da toni cordiali e reciproco ascolto, si è concentrata, alla luce dei recenti tragici accadimenti verificatisi a Barletta, sull'attuazione dell'ordine del giorno da noi proposto e approvato all'unanimità nel consiglio comunale del 30 settembre del 2020, dal titolo "Prevenire la violenza, educare alla legalità", comprendente una serie di interventi concreti, per lo più rivolti alle giovani generazioni, mai attuati dalla precedente amministrazione e che oggi riteniamo quanto mai urgenti e indifferibili.

Grande attenzione è stata posta sui fondi del PNRR da intercettare per progetti comunali e territoriali, sui temi ambientali ed urbanistici, sulle opere pubbliche incompiute nonché sugli immobili comunali in disuso, compresi i beni confiscati alle mafie, e sulla possibilità di assegnare gli stessi agli enti del terzo settore per finalità sociali.

Il commissario prefettizio, dimostrando una grande propensione al confronto, ha assicurato il suo impegno per il raggiungimento di obiettivi condivisi previo approfondimento di situazioni specifiche.

Alla luce dei contenuti e dei metodi di questo primo incontro esprimiamo la nostra soddisfazione, assicurando a tutta la città la prosecuzione di un'azione di ascolto delle voci e dei bisogni dei nostri concittadini e dell'impegno nel rappresentarle formalmente fino al perseguimento di risultati concreti.

Carmine Doronzo

Michelangelo Filannino

Ruggiero Quarto

già consiglieri comunali Coalizione Civica Barletta