Sicurezza nella BAT, incontro in Regione con Prefetto e Procura di Trani

“Serve fare squadra tra le istituzioni per meglio garantire quella operatività che serve a dare sicurezza ai cittadini”. È il commento del presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo dopo l'incontro in Regione con il Prefetto della BAT Maurizio Valiante ed il Procuratore della Repubblica del tribunale di Trani Renato Nitti.



“Nel corso della commissione - afferma Caracciolo - è stato evidenziato come a preoccupare e a rendere la situazione ancora più grave sia l’assenza della dovuta attenzione da parte delle autorità nazionali al nostro territorio, nonostante i dati proiettino la BAT ad essere la provincia italiana con più furti d'auto e rapine in abitazione. Non va dimenticato inoltre come omicidi, fatti estorsivi, reati di armi, reati contro la persona e patrimonio, traffico di stupefacenti siano di carattere mafioso. Le mafie baresi e foggiane allungano i propri tentacoli sul territorio della BAT, rendendolo un crocevia di fenomeni illeciti”.



"Nonostante si sia davanti a notizie certe di reato - prosegue il consigliere regionale - ci si ritrova a fare i conti con carenze di organico tra le forze dell'ordine che non permettono di fronteggiare questi fenomeni in maniera concreta. L'auspicio è che con l'apertura della nuova Questura e delle sedi provinciali di polizia, carabinieri e guardia di finanza possano essere rafforzati i presidi di legalità. A questo va affiancato un lavoro di sensibilizzazione dei cittadini alla collaborazione con le forze dell'ordine".



"Ringrazio sua eccellenza il Prefetto Valiante ed il procuratore Nitti per il costante lavoro rivolto alla tutela della legalità ed al rafforzamento della sinergia tra società civile e istituzioni. Ora - conclude Caracciolo - vogliamo che siano predisposti protocolli attuativi, non è più tempo di semplici accordi formali o indicazioni di intenti. Non è più possibile perdere tempo, è troppo pericoloso”.