Impianti sportivi comunali, 2 milioni dalla Regione Puglia per messa in sicurezza

"La Regione Puglia ha stanziato 2 milioni di euro per la messa in sicurezza degli impianti sportivi comunali, la pubblicazione del bando permette alle amministrazioni di presentare le proprie istanze. Si tratta di un'opportunità da non lasciarsi sfuggire". Ad annunciarlo è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.

"Il bando - spiega Caracciolo - è rivolto ai soli Comuni che non abbiano già beneficiato di altri finanziamenti regionali negli anni scorsi. È previsto un contributo per la messa in sicurezza e la ristrutturazione, privilegiando interventi volti al recupero di impianti sportivi per garantirne la fruizione in sicurezza, anche in seguito dell’emergenza COVID-19".

entro il 4 dicembre prossimo, tassativamente attraverso Posta Elettronica Certificata indirizzata a "Domande e progetti - prosegue il consigliere regionale - devono essere inviati, tassativamente attraverso Posta Elettronica Certificata indirizzata a impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it ".

"La Regione Puglia conferma la sua attenzione verso le istanze del mondo dello sport, la possibilità di crescita di tutte le discipline passa anche dal recupero delle strutture esistenti. Invito - conclude Caracciolo - le amministrazioni comunali ad attrezzarsi per partecipare al bando".