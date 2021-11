Omicidio Lasala, PD Barletta: "In città deve riaffermarsi un clima di legalità"

“La tragedia che ha colpito Barletta non può lasciarci indifferenti. Bisogna intervenire subito. E la politica deve fare la sua parte”. Così, il Partito Democratico di Barletta in riferimento all’omicidio del 24enne Claudio Lasala brutalmente accoltellato nei giorni scorsi nel centro storico di Barletta. “La città non può sprofondare nel terrore, i nostri ragazzi devono sentirsi al sicuro. Lo dobbiamo a Claudio e alla sua famiglia: a loro va tutta la nostra vicinanza. Il suo sacrificio deve servire a risvegliare le coscienze sopite. Si è colpevoli quanto i protagonisti di queste dolorose cronache quando si volge il capo dall'altra parte di fronte allo spaccio di droga, alle risse tra giovani, alle bande di ragazzini che agiscono con prepotenza ai danni di indifesi, demandando il contrasto ai fenomeni criminali all'impegno sempre più gravoso delle forze dell'ordine”.

Da qui, l’impegno: “Il Pd di Barletta garantisce il suo supporto alle istituzioni e alle forze dell’ordine affinché in città possa riaffermarsi un clima di legalità. E facciamo nostro l’invito del presidente Michele Emiliano a non abbassare la guardia, perché Barletta non può e non deve rivivere il dramma degli anni ’90, quando la città si è dovuta liberare con fatica e tributi di sangue dai tentacoli della criminalità organizzata. Sono state pagine drammatiche della nostra storia recente e, proprio per questo, bisogna fare in modo che la politica, le istituzioni e tutta la comunità locale reagiscano con determinazione contro ogni forma di illegalità”.