Commissariato di Polizia a Barletta, in visita i senatori Ronzulli e Damiani (Fi)

Visita istituzionale questa mattina, primo novembre, dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo parlamentare, e Dario Damiani, capogruppo in Commissione Bilancio, presso il Commissariato della Polizia di Stato a Barletta. I due parlamentari sono stati ricevuti dalla Dott.ssa Francesca Falco e hanno incontrato gli agenti, fra cui coloro che, qualche giorno fa, con un intervento presso la stazione ferroviaria hanno salvato una donna che aveva deciso di togliersi la vita lanciandosi sotto un treno. Un episodio a lieto fine per il quale va riconosciuto il merito alla grande professionalità degli agenti, che presidiano con attenzione e impegno il territorio.

Purtroppo, tuttavia, la comunità cittadina è stata sconvolta due giorni fa da un terribile episodio di cronaca, l'aggressione e la morte di un ragazzo di 24 anni in pieno centro storico, colpito con un'arma da taglio al culmine di una lite all'uscita da un locale. "A sei mesi dall'insediamento degli uffici della Questura nel nostro territorio, è opportuno fare il punto della situazione per prendere diretta conoscenza delle ulteriori esigenze e delle eventuali criticità. I presidi di sicurezza non sono soltanto " contenitori", ma vanno ottimizzati con risorse umane sufficienti e mezzi adeguati - hanno dichiarato i senatori Ronzulli e Damiani - perciò il nostro impegno sarà rappresentare presso il Ministero dell'Interno l'esatta situazione, al fine di sollecitare il potenziamento necessario. La morte del giovanissimo Claudio ci sconvolge e addolora. Come rappresentanti del territorio, è nostro dovere porre in essere ogni azione che possa migliorare la sicurezza e garantire più serenità ai cittadini". Per il giorno del funerale di Claudio Lasala, i due parlamentari chiederanno al Commissario prefettizio Francesco Alecci di proclamare il lutto cittadino.