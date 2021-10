Ddl Zan, stop in Senato. Damiani (FI): "Ora confronto su testo condiviso"

"Il voto favorevole del Senato al non passaggio agli articoli del ddl Zan sancisce la necessità di avviare un confronto per approdare a un testo che sia realmente condiviso, equilibrato e tecnicamente ineccepibile, come merita l'importanza del tema. Una legge che sia libera da condizionamenti ideologici e lontana da strumentalizzazioni di partito. Pretendere di imporre un testo le cui criticità erano state rilevate da più fronti imparziali, fra cui giuristi e alcune associazioni di difesa dei diritti civili, separando con l'accetta i buoni, favorevoli, dai cattivi, contrari, ha generato alla fine un cortocircuito il cui esito è stata la decisione odierna del Senato". Così, in una nota, il senatore di Forza Italia capogruppo in commissione Bilancio, Dario Damiani, commenta il voto che, con 154 favorevoli, 131 contrari e 2 astenuti, ha interrotto l'iter del ddl Zan.