Dragaggio porto di Barletta, tutto pronto per la gara d’appalto

“Il Progetto esecutivo per il dragaggio del porto di Barletta è completo e risponde a tutti i requisiti necessari alla realizzazione. Ora è tutto pronto per poter bandire la gara che porterà all'assegnazione dei lavori". Ad annunciarlo è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.

“Dopo una serie infinita di incontri, conferenze di servizio e confronti approfonditi tra gli enti, tutte le richieste inoltrate da Asset Puglia all’Autorità portuale sono state recepite. Lunedì l’Autorità portuale procederà ad emettere la determina a contrarre, atto propedeutico alla pubblicazione della gara d’appalto”.

“L'opera - aggiunge il capogruppo Pd - dal costo complessivo di circa 6 milioni di euro stanziati dalla Regione Puglia, prevede lavori di manutenzione dei fondali nei pressi dell’imboccatura del porto con lo scopo di rimuovere i sedimenti che hanno provocato l’interrimento e ripristinare le quote preesistenti.

L’area interessata dall’intervento è pari a 9,98 ha (99.8000 mq), ed è posta all’imboccatura del porto: questa si raccorderà a un canale già esistente, profondo 8,00 m che si mantiene costante fin quasi sotto le banchine commerciali 3-4-5 (molo di Ponente e sporgente).

“Ho seguito sin dal 2013 il lungo e farraginoso iter burocratico per la realizzazione di questo intervento strategico per il nostro porto ed il nostro territorio. Ora siamo ad una svolta importante. Continuerò a prestare la massima attenzione affinché sia rispettato il cronoprogramma che prevede una durata dei lavori di 15 mesi comprensivi della pausa dovuta alla stagione balneare. Sono orgoglioso - conclude Caracciolo - di aver mantenuto l’impegno assunto con la mia comunità, un’altra opera fondamentale è sulla via della realizzazione”.