Contenimento spesa farmaceutica, proposta di legge regionale

“Ho sempre cercato, nella mia attività di consigliere regionale, di affrontare e di risolvere il problema del contenimento della spesa sanitaria, una delle questioni più annose con le quali abbiamo dovuto fare i conti non solo in questa legislatura, ma anche in quelle passate” - Interviene così Filippo Caracciolo, presidente del Gruppo del Partito Democratico in Regione Puglia - “Vedo quindi come un’opportunità assolutamente positiva l'iniziativa dei colleghi Fabiano Amati e Antonio Tutolo, che oggi hanno depositato la proposta di legge recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica. Mi auguro che sia un passo avanti per evitare ogni spreco, perché le risorse disperse potrebbero essere impiegate per potenziare ad oggi carenti. Ci sarà una maggiore responsabilizzazione dei manager delle aziende sanitarie. La mancata adozione di atti di contenimento della spesa comporterà la decadenza dall’incarico per dettato di legge e questo servirà certamente ad avere un servizio sanitario migliore, ad evitare gli sprechi e a costruire un sistema sanitario più vicino ai cittadini e certamente più funzionale.”