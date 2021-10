Crisi politica, Barletta Attiva: "Pronti a stagione di rinnovamento"

La conclusione anticipata dell’Amministrazione Cannito deve essere il punto di partenza per una riflessione politica su quanto accaduto.

Appare evidente che dopo questa esperienza civica, bisogna subito lavorare per dar vita ad una nuova stagione politica di rinnovamento e rilancio per la nostra città.

Il Movimento “Barletta Attiva” con la propria rappresentanza in consiglio comunale ha sempre lavorato nell’esclusivo interesse della città.

Il Movimento ringrazia Ruggiero Marzocca per la sua attività e dedizione prima come consigliere comunale e successivamente come Assessore ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, nonché Giorgio Di Lernia per il suo forte senso di responsabilità istituzionale quale consigliere comunale.

Il Movimento “Barletta Attiva” è una forza politica con un propria autonomia e che ha come valori fondanti la giustizia, la legalità, la trasparenza e la solidarietà.

Un movimento che ha sempre lavorato con spirito costruttivo e senza personalismi, e che vuole essere un soggetto politico nuovo sia nei contenuti che nei metodi, con l’obiettivo di portare avanti un’azione politica e programmatica che metta al primo posto la tutela dei beni comuni e della qualità della vita, e la difesa dei valori, dei diritti dell’uomo e della Costituzione.

Siamo un movimento politico, civico, territoriale innovativo e propositivo, nella solidità dei propri ideali e nella concretezza delle proprie azioni.

Il Movimento nasce da un progetto che intende fare della partecipazione e della condivisione delle scelte il proprio modo di operare.

Il Movimento “Barletta Attiva”, pertanto, darà il proprio contributo in termine di idee e proposte finalizzate al rilancio della città.