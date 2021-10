Crisi politica, avv. Carmela Peschechera: "Mozione di sfiducia esercizio di democrazia"

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione dell'avv. Carmela Peschechera, già presidente del Consiglio Comunale di Barletta dal 2013 al 2018, "scaturita dall'osservazione di ciò che sta avvenendo a Barletta e in particolare sui social, all'indomani dell'approvazione della sfiducia al sindaco Dott. Cannito".

"È deludente vedere il confronto politico ridotto a volgare scontro.

Il merito politico non deve travolgere la legittimità di un'azione, che si può condividere o meno, ma se prevista dalla legge deve essere accettata e non demonizzata.

Poi la futura scelta di nuovi rappresentanti ci dirà cosa i cittadini elettori vogliono per Barletta.

Le mie riflessioni che qui seguono, quindi, non sono di parte politica ma di rispetto delle regole della Democrazia e di rispetto delle persone.

Lo scioglimento di un Consiglio comunale è evento straordinario ed eccezionale.

La legge lo consente per casi e motivi tassativamente indicati, prevedendo procedure da svolgersi nel rispetto di particolari termini temporali, quorum assembleari, modalità di votazione e maggioranze assolute.

La Mozione di sfiducia al Sindaco è uno di quei casi.

Dovendo essere motivata e dando luogo ad una discussione pubblica in Consiglio Comunale costituisce garanzia ed esercizio di Democrazia.

I consiglieri comunali sono eletti per esercitare in quell'Assise i diritti che la legge e i regolamenti conferiscono loro.

Poi le loro azioni, legittime, potranno essere valutate politicamente.

Ma la Democrazia non può e non deve essere demonizzata e strumentalizzata per fini politici o personal-politico perché altrimenti è in pericolo".