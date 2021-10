Opere pubbliche in città, sen. Damiani incontra Prefetto: "Importante portare a termine i lavori"

"Benvenuto nella nostra città al dottor Francesco Alecci, Commissario prefettizio che guiderà l'amministrazione comunale sino alle prossime elezioni. Auspicando a breve un incontro, a lui auguro buon lavoro, certo che opererà al meglio nell'interesse della collettività". A salutare l'arrivo del Commissario Alecci è il senatore di Forza Italia Dario Damiani.

"Proprio nel primo pomeriggio di oggi, 15 ottobre, (ieri, ndr) come di consuetudine al rientro in città dopo gli impegni parlamentari, ho incontrato il Prefetto Maurizio Valiante per affrontare alcuni temi di grande importanza per il territorio. Oggetto del nostro colloquio in Prefettura a Barletta, le numerose opere infrastrutturali avviate, da me seguite in prima persona nelle sedi istituzionali nazionali, la cui prosecuzione non dovrà essere pregiudicata dalla spiacevole situazione politica che ha determinato la conclusione anticipata della consiliatura. Ho ricevuto rassicurazioni dal Prefetto dott. Valiante, che ringrazio per la consueta disponibilità, in merito all'attenzione che verrà riservata alle tante opere pubbliche in corso e da avviare - dichiara al termine dell'incontro il senatore Damiani -. Mi riferisco, per esempio, ai lavori di riqualificazione nel porto di Barletta, agli interventi nello stadio comunale "Puttilli", alla ripresa dei lavori in via Andria e ad altri progetti dei quali va garantita la prosecuzione, nonché alla gestione dei finanziamenti del PNRR in arrivo. La città e i cittadini non dovranno subire ulteriori ricadute negative e ritardi a causa della instabilità politica. Sono certo che la collaborazione istituzionale con il Prefetto e il neocommissario dott. Alecci proseguirà con il massimo impegno nell'interesse pubblico, consentendoci di lavorare al meglio per portare a termine nei tempi previsti le opere che il territorio attende da anni", conclude il parlamentare.