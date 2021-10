Morte sul lavoro a Barletta, cordoglio del consigliere Caracciolo

Incidente mortale sul lavoro nel pomeriggio di ieri a Barletta, a perdere la vita è stato il lavoratore 62enne di una ditta esterna addetta ai servizi di pulizia industriale -

“Sono oltremodo rammaricato per l'ennesima morte bianca. Occorre - afferma il presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo - mettere in atto tutte le azioni possibili per il rafforzamento delle misure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In Consiglio regionale abbiamo approvato una mozione che va in questa direzione, sollecitando la Giunta regionale a mettere in atto ogni intervento utile ad incrementare i controlli e le misure di sicurezza necessarie a contrastare il grave fenomeno degli infortuni e delle morti sul lavoro. Esprimo alla famiglia Riefolo tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza. Tragedie di questo genere non devono più accadere”.