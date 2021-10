Morte sul lavoro a Barletta, cordoglio del senatore Damiani

"Il tragico incidente in cui ha perso la vita un operaio a Barletta mi addolora immensamente, come concittadino e rappresentante delle istituzioni. Morire sul posto di lavoro, in un Paese in cui le normative e i relativi controlli dovrebbero garantire totale sicurezza, è incomprensibile e inaccettabile. Mi stringo ai familiari con profondo cordoglio". Così il senatore barlettano di Forza Italia Dario Damiani, appresa la notizia dell'incidente di oggi pomeriggio nell'area esterna dello stabilimento Timac, costato la vita a un operaio 62enne.