A Barletta il Commissario prefettizio Alecci, gli auguri del consigliere regionale Caracciolo

Il Prefetto Maurizio Valiante, a seguito dell’approvazione da parte della maggioranza assoluta del Consiglio comunale di Barletta della mozione di sfiducia, ha nominato commissario Prefettizio il dott. Francesco Alecci. "Auguro al dottor Francesco Alecci un buon lavoro. Sono sicuro - afferma il presidente del gruppo PD in consiglio regionale Filippo Caracciolo - che svolgerà il suo compito con la massima attenzione, il più totale impegno, con il rispetto che la città merita e con l’obiettivo di arrivare alle nuove elezioni in un clima di serenità per tutti i cittadini barlettani.”