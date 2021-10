Mostra "Il primo voto al femminile" in Prefettura Bat, visita del sen. Damiani (FI)

In occasione dell'iniziativa "Domenica di Carta", svoltasi il 10 ottobre scorso, il senatore di Forza Italia Dario Damiani ha partecipato all'inaugurazione della mostra "Il primo voto al femminile", allestita presso la sede della Prefettura BAT a Barletta.

Ricevuto dal Viceprefetto dott.ssa Grandolfo, il senatore Damiani ha espresso compiacimento per le iniziative che aprono le porte del Palazzo del Governo alla cittadinanza, per visite guidate ed eventi culturali. La mostra, organizzata dalla Sezione di Archivio di Stato di Barletta, il Comune di Barletta e l’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia Sezione Provinciale Barletta Andria Trani, rievoca un momento cruciale della recente storia repubblicana del nostro Paese, l'esercizio del diritto di voto da parte delle donne.

"In un periodo di progressiva, purtroppo, disaffezione degli elettori dal fondamentale diritto-dovere civico del voto, è importante ripercorrere le vicende che hanno condotto a questa grande conquista - ha dichiarato il senatore azzurro -. Esemplare la storia del primo voto delle donne che, immediatamente consce dell'enorme opportunità di partecipazione alla vita socio-politica della nazione, in massa si recarono alle urne per far sentire la loro voce, fino ad allora non riconosciuta. Ritengo doveroso dedicare momenti di riflessione come questa interessante mostra, anche a beneficio dei giovani che forse ignorano quanto sia costato un diritto purtroppo oggi svalutato nel suo reale peso", ha concluso.