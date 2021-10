Nuova sede AVIS a Barletta, visita del senatore Damiani (FI)

Nuova sede per la storica sezione Avis "R.Lattanzio" di Barletta, inaugurata ieri sera, 9 ottobre, in via Milano al civico 73. Assente al taglio del nastro per impegni istituzionali fuori città, il senatore di Forza Italia Dario Damiani non ha voluto comunque mancare all'appuntamento con una visita questa mattina nei nuovi locali, accolto dal dottor Leonardo Santo e da Maria Mennuni.

"Le mie più sincere congratulazioni per il nuovo obiettivo raggiunto: l'apertura di una sede che, sono certo, diverrà punto di riferimento nel solco della lunga tradizione di solidarietà dell'associazione, attiva in città dal lontano 1952. Una nuova sede fisica ma anche un importante segnale simbolico di ripresa delle consuete attività associative, purtroppo fortemente limitate nei due drammatici anni che hanno segnato tutte le nostre vite - ha dichiarato il senatore Damiani - La pandemia ha amplificato il senso della solidarietà, mostrandoci quanto le nostre vite siano legate le une alle altre, e quanto indispensabile sia la collaborazione di tutti, soprattutto nei momenti di difficoltà. Se oggi possiamo finalmente tornare a riassaporare il gusto della normalità è anche grazie al grande senso di comunità che i cittadini hanno dimostrato aderendo in massa alla campagna vaccinale, il cui ottimo esito ci sta traghettando fuori dall'incubo. Solidarietà appunto, proprio il pilastro sul quale fonda la sua missione l'AVIS, e che, nella città di Barletta, è stata declinata al meglio nel corso dei decenni, in tanti settori, attraverso le vostre molteplici e tutte lodevoli iniziative e attività. Oggi più che mai, con il pensiero rivolto al triste recente passato della pandemia ma con lo sguardo fiducioso al futuro, è tempo di proseguire su questa strada, con rinnovato impegno ed entusiasmo", ha concluso.